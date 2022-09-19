19 Сентября 2022, 14:36

Казахстанская делегация готовится к участию в 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важные вопросы, назревшие в мировой политике в течение последних месяцев, обсудят участники 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН, в работе которой примет участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом МИА «Казинформ» рассказал гость проекта «3 вопроса» от ТРК Президента РК, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

Спикер считает, что на площадке Генассамблеи будет также обсуждаться и улучшение деятельности ООН, как единственной международной глобальной организации, ответственной за соблюдение всех норм международной безопасности.

«И то, что традиционно лидеры всех стран собираются в конце сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН для обсуждения вопросов международной безопасности, вопросов глобального потепления, важно для всей планеты», - добавил Еркин Тукумов.













Фото: businessinsider.in