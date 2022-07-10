10 Июля 2022 03:15

Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова дебютирует в ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU Фируза Шарипова решила попробовать свои силы в смешанных единоборствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ее дебют состоится 30 июля на турнире Alash Pride 75 в Нур-Султане. Имя соперницы пока не называется.

Свой последний бой Фируза Шарипова провела в декабре 2021 года против Кэти Тейлор. На кону боя был титул чемпионки мира в лёгком весе по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring. Поединок завершился победой ирландки единогласным решением.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге казахстанка провела 16 боев при 14 победах и двух поражениях.