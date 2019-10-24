Казахстанская боксерша стала третьей на Всемирных военных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсменка Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Баян Акбаева завоевала бронзовую награду на Всемирных военных играх в Китае. Таким образом, она принесла в копилку сборной Вооружённых сил Казахстана еще одну медаль и стала первой официальной медалисткой турнира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В полуфинале в весовой категории до 69 килограмм Баян уступила чемпионке мира, спортсменке из Китая Дан Доу и стала бронзовым призёром военных игр.

Еще за шесть медалей поборются другие наши армейские боксеры, успешно прошедшие четвертьфинальные встречи - Темиртас Жусупов (до 49 кг), Дильмурат Мижитов до (64 кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг), Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Аят Маржикпаев (до 81 кг) и Абзал Куттыбеков (до 91 кг). Все они уже стали как минимум бронзовыми призерами.

Полуфинальные и финальные поединки среди мужчин пройдут уже 25-26 октября.

Напомним, что боксерский турнир в китайском Ухане проходит в рамках VII Всемирных военных игр.



