Казахстанская боксерша стала бронзовым призером юношеской Олимпиады-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Надежда Рябец выиграла «бронзу» юношеских Олимпийских игр в весовой категории 69-75 кг., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В поединке за третье место она была сильнее Ичрак Чаиб из Алжира.

«Когда мы приехали сюда, я стояла в спарринге с алжирской спортсменкой и поняла, что она слабый соперник. Сегодня вышла на кураже и сделала свое дело. Вышла на бой расслабленной. Я никогда не боксировала за третье место, если проигрывали, всегда получали сразу бронзовые медали. Всегда стараюсь занимать первые места. Это Олимпийские игры и я везу в Казахстан бронзовую медаль», - отметила Надежда Рябец.





ФОТО: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана.