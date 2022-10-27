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    16:30, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанская боксерша проведет бой за титул чемпиона мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша наилегчайшего веса Ангелина Лукас заявила, что в своем следующем поединке встретится с опытной соперницей, а на кону будет стоять титул чемпионки мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    22 октября Лукас выступила в рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция), где победила украинку Алену Гуриеву и завоевала титул UBO International.

    «В следующем бою я встречусь с соперницей, у которой большой рекорд. Соперница из Украины, с которой я боксировала в этот раз за титул 22 октября, провела в прошлом году все восемь тяжелых конкурентных раундов с чемпионкой Европы Стефанией Сильвой в профессионалах. Стефания очень опытный боксер, поэтому и украинка была не подарок. В следующем бою соперница будет соответственно с еще большим рекордом, и мы снова сразимся за титул. Еще один титул, титул чемпиона мира», — написала в своем Instagram спортсменка.

    Фото: sports.kz






    Теги:
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