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Казахстанская боксерша проиграла на старте ЧМ-2019
3 Октября 2019 17:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ В Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия) стартовал чемпионат мира AIBA по боксу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первой из представительниц Казахстана на ринг вышла победительница спартакиады РК Алуа Балкибекова, которая в поединке предварительного раунда весовой категории до 48 килограммов встретилась с узбекской спортсменкой Гуласал Султоналиевой. Встреча завершилась победой Султоналиевой раздельным решением судей.
Также сегодня в бою весовой категории до 52 килограммов на ринг выйдет Назым Кызайбай. Она сразится с боксершей из Японии Цукими Намики. Всего Казахстан на мировом первенстве представляют десять спортсменок.
Ключевые слова: Спорт,
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