Казахстанская боксерша проиграла на старте ЧМ-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ В Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия) стартовал чемпионат мира AIBA по боксу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первой из представительниц Казахстана на ринг вышла победительница спартакиады РК Алуа Балкибекова, которая в поединке предварительного раунда весовой категории до 48 килограммов встретилась с узбекской спортсменкой Гуласал Султоналиевой. Встреча завершилась победой Султоналиевой раздельным решением судей.

Также сегодня в бою весовой категории до 52 килограммов на ринг выйдет Назым Кызайбай. Она сразится с боксершей из Японии Цукими Намики. Всего Казахстан на мировом первенстве представляют десять спортсменок.