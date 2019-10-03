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Казахстанская боксерша проиграла на старте ЧМ-2019

3 Октября 2019 17:13
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Казахстанская боксерша проиграла на старте ЧМ-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ В Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия) стартовал чемпионат мира AIBA по боксу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первой из представительниц Казахстана на ринг вышла победительница спартакиады РК Алуа Балкибекова, которая в поединке предварительного раунда весовой категории до 48 килограммов встретилась с узбекской спортсменкой Гуласал Султоналиевой. Встреча завершилась победой Султоналиевой раздельным решением судей.

Также сегодня в бою весовой категории до 52 килограммов на ринг выйдет Назым Кызайбай. Она сразится с боксершей из Японии Цукими Намики. Всего Казахстан на мировом первенстве представляют десять спортсменок.

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Ключевые слова: Спорт,
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