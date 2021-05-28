Казахстанская боксерша побила вице-чемпионку мира из Узбекистана в полуфинале ЧА-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Милана Сафронова провел свой первый бой на чемпионате Азии-2021 в Дубае (ОАЭ), сообщает Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 64 килограммов Сафронова встретилась с узбекистанкой Мохинабону Абдуллаевой, которая в прошлом месяце стала серебряной призеркой молодежного чемпионата мира. В этом поединке Милана Сафронова одержала победу единогласным решением судей и вышла в финал турнира.

Добавим, ранее в финал чемпионата Азии от женской сборной Казахстана смогли пробиться Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Владислава Кухта (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (69 кг) — причем последняя получила путевку в финал еще при жеребьевке.