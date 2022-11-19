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Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира

19 Ноября 2022, 18:34
Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира
19 Ноября 2022, 18:34

Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас в следующем месяце проведет бой за титул чемпионки мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Instagram Stories спортсменка опубликовала точную дату мероприятия - 11 декабря. Имя соперницы, место проведения боя, а также то, титул какой из организаций будет стоять на кону, пока не называются.

Напомним, что в профи Лукас провела два боя и в обоих одержала победы. В своем предыдущем поединке, который прошел в Стамбуле 22 октября, казахстанка победила украинскую боксершу Алену Гуриеву и выиграла вакантный титул чемпионки UBO International в наилегчайшем весе.

Фото: Sports.kz


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