Казахстанская боксерша Надежда Рябец одержала победу в четвертьфинале ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Надежда Рябец выступила в четвертьфинале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рябец провела бой с представительницей Кабо-Верде Иванусой Гомес Морейра и одержала победу в этом противостоянии единогласным решением судей.

Таким образом, Надежда Рябец вышла в полуфинал мирового первенства и гарантировала себе как минимум «бронзу».

Ранее по ходу турнира она также победила Сён Суджин из Южной Кореи и Марию Моронту Эрнандес из Доминиканской Республики.

Рябец является трехкратной чемпионкой Казахстана и чемпионкой мира среди юниоров, также она выигрывала бронзовую медаль на Юношеских Олимпийских играх в 2018 году.

Ранее полуфиналистками ЧМ по боксу стали Алуа Балкибекова (48 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Фариза Шолтай (81 кг).