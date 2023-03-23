РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:50, 22 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанская боксерша Надежда Рябец одержала победу в четвертьфинале ЧМ-2023

    None
    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Надежда Рябец выступила в четвертьфинале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рябец провела бой с представительницей Кабо-Верде Иванусой Гомес Морейра и одержала победу в этом противостоянии единогласным решением судей.

    Таким образом, Надежда Рябец вышла в полуфинал мирового первенства и гарантировала себе как минимум «бронзу».

    Ранее по ходу турнира она также победила Сён Суджин из Южной Кореи и Марию Моронту Эрнандес из Доминиканской Республики.

    Рябец является трехкратной чемпионкой Казахстана и чемпионкой мира среди юниоров, также она выигрывала бронзовую медаль на Юношеских Олимпийских играх в 2018 году.

    Ранее полуфиналистками ЧМ по боксу стали Алуа Балкибекова (48 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Фариза Шолтай (81 кг).


    Теги:
    Бокс Спорт для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!