Казахстанская боксерша Фируза Шарипова объявила имя следующей соперницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Фируза Шарипова рассказала, каким образом собирается получить реванш с Кэти Тейлор и кого она видит в качестве своей следующей соперницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Друзья, определилась наиболее вероятная соперница на мой следующий бой.

Мы посоветовались с моим менеджером и определили, что нас интересуют два боя — реванши с Кэти Тейлор и Софьей Очигавой. Понятно, что Кэти Тейлор сейчас не согласится на реванш. Весной она будет проводить свободную защиту против Аманды Серрано.

Я в это время планирую провести реванш с Очигавой — договоренность об этом уже достигнута. И мы договорились с ней о честном судействе: двух судей выбираю я, а двух - она. Это наиболее вероятный бой на ближайшее время, но чтобы его организовать, еще нужно проделать большую работу.

Софья является обладателем пояса WBC Silver, что делает ее обязательным претендентом на защиту Тейлор. И если я выиграю у нее этот титул, то снова буду официально претендовать на бой с Кэти.

Сейчас мы открыты к любым предложениям. Но засиживаться я не хочу. Планируем сделать весной большой бой!» — написала Шарипова в своем Inatagram.

Напомним, что поединок Шарипова-Тейлор прошел в Ливерпуле, Великобритания, в ночь с 11 на 12 декабря. Тейлор победила спорным судейским решением. На кону стояли пояса чемпионки мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring.

Отметим, Софья Очигава помогала Фирузе готовиться к этому бою.