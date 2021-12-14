+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова объявила имя следующей соперницы

14 Декабря 2021 21:29
Поделиться:
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова объявила имя следующей соперницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Фируза Шарипова рассказала, каким образом собирается получить реванш с Кэти Тейлор и кого она видит в качестве своей следующей соперницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский тяжелоатлет выиграл малую серебряную медаль чемпионата мира
Новый спортивный комплекс открыли в селе Акшукур в Мангистауской области Чемпионов мира по грэпплингу встретили в алматинском аэропорту Ровесник Независимости Казахстана из Мангистауской области готовит мастеров спорта

«Друзья, определилась наиболее вероятная соперница на мой следующий бой.

Мы посоветовались с моим менеджером и определили, что нас интересуют два боя — реванши с Кэти Тейлор и Софьей Очигавой. Понятно, что Кэти Тейлор сейчас не согласится на реванш. Весной она будет проводить свободную защиту против Аманды Серрано.

Я в это время планирую провести реванш с Очигавой — договоренность об этом уже достигнута. И мы договорились с ней о честном судействе: двух судей выбираю я, а двух - она. Это наиболее вероятный бой на ближайшее время, но чтобы его организовать, еще нужно проделать большую работу.

Софья является обладателем пояса WBC Silver, что делает ее обязательным претендентом на защиту Тейлор. И если я выиграю у нее этот титул, то снова буду официально претендовать на бой с Кэти.

Сейчас мы открыты к любым предложениям. Но засиживаться я не хочу. Планируем сделать весной большой бой!» — написала Шарипова в своем Inatagram.

Напомним, что поединок Шарипова-Тейлор прошел в Ливерпуле, Великобритания, в ночь с 11 на 12 декабря. Тейлор победила спорным судейским решением. На кону стояли пояса чемпионки мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring.

Отметим, Софья Очигава помогала Фирузе готовиться к этому бою.


Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский тяжелоатлет выиграл малую серебряную медаль чемпионата мира
Новый спортивный комплекс открыли в селе Акшукур в Мангистауской области
Чемпионов мира по грэпплингу встретили в алматинском аэропорту
Ровесник Независимости Казахстана из Мангистауской области готовит мастеров спорта
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
3 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
4 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
5 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
6 Нового заместителя акима области назначили в СКО
Читайте также
В Караганде прошло первенство по футзалу среди сотрудников правоохранительных органов
Ровесник Независимости Казахстана из Мангистауской области готовит мастеров спорта
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Нового заместителя акима области назначили в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив