Казахстанская боксерша дебютировала с победы в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас провела свой первый бой в профессиональной карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лукас выступила на вечере бокса в Нур-Султане, где сразилась с украинкой Светланой Василевской, для которой это также был первый поединок на профи-ринге. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и закончился победой казахстанки единогласным решением судей.

Таким образом, Ангелина Лукас с победы начала свой путь в профессионалах, а Светлана Василевская проиграла первый поединок в профи. Что касается выступления Лукас в любителях, то она является трехкратной чемпионкой Казахстана. Также Ангелина считается одной из самых красивых отечественных спортсменок.



