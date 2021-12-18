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Казахстанская боксерша дебютировала с победы в профи
18 Декабря 2021 23:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас провела свой первый бой в профессиональной карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Лукас выступила на вечере бокса в Нур-Султане, где сразилась с украинкой Светланой Василевской, для которой это также был первый поединок на профи-ринге. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и закончился победой казахстанки единогласным решением судей.
Таким образом, Ангелина Лукас с победы начала свой путь в профессионалах, а Светлана Василевская проиграла первый поединок в профи. Что касается выступления Лукас в любителях, то она является трехкратной чемпионкой Казахстана. Также Ангелина считается одной из самых красивых отечественных спортсменок.
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