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    15:18, 22 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова вышла в полуфинал ЧМ-2023

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой четвертьфинальный бой на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В борьбе за выход в полуфинал весовой категории до 48 килограммов лидер сборной Казахстана противостояла турчанке Эриван Барут. Во втором раунде Балкибековой был отсчитан нокдаун, однако по итогам трех раундов казахстанке все же присудили победу со счетом 5:0. Таким образом, она вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум «бронзу». Барут, в свою очередь, завершает борьбу за медали.

    Напомним, что Алуа Балкибекова является чемпионкой Азии и серебряной призеркой чемпионата мира 2022 года.

    Чемпионат мира-2023 по боксу среди женщин завершится 26 марта.


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