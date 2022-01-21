Казахстанская биатлонистка завершила индивидуальную гонку Кубка мира в 30-ке лучших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу завершилась женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и второй результаты гонки — у француженок Жюстин Бреза-Буше и Жулим Симон. Третьей стала Мона Брорссон из Швеции.

Самой быстрой, у биатлонисток Казахстана, стала Елизавета Бельченко, финишировавшая 27-й. Галина Вишневская завершила гонку 36-й, Дарья Климина — 61-й.



Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия)

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 километров. Восемь огневых рубежей

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 42:20.6 (0+0+1+0)

2. Жулия Симон (Франция) — +51.1 (0+0+1+1)

3. Мона Брорссон (Швеция) — +1:37.2 (0+0+1+1)

27. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +4:19.9 (0+1+0+0)

36. Галина Вишневская (Казахстан) — +4:54.5 (0+0+1+1)

61. Дарья Климина (Казахстан) — +6:47.9 (1+0+0+3)