Казахстанская биатлонистка завершила индивидуальную гонку Кубка мира в 30-ке лучших
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу завершилась женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый и второй результаты гонки — у француженок Жюстин Бреза-Буше и Жулим Симон. Третьей стала Мона Брорссон из Швеции.
Самой быстрой, у биатлонисток Казахстана, стала Елизавета Бельченко, финишировавшая 27-й. Галина Вишневская завершила гонку 36-й, Дарья Климина — 61-й.
Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия)
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 километров. Восемь огневых рубежей
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 42:20.6 (0+0+1+0)
2. Жулия Симон (Франция) — +51.1 (0+0+1+1)
3. Мона Брорссон (Швеция) — +1:37.2 (0+0+1+1)
27. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +4:19.9 (0+1+0+0)
36. Галина Вишневская (Казахстан) — +4:54.5 (0+0+1+1)
61. Дарья Климина (Казахстан) — +6:47.9 (1+0+0+3)
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