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Казахстанская биатлонистка выступила в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
13 Февраля 2022 16:36
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Спортсменка стартовала с 52-й позиции. На четырех огневых рубежах она допустила четыре промаха, финишировав в итоге на 52-м месте.
Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место осталось за шведкой Эльвирой Эберг. Тириль Экхофф (Норвегия) завоевала бронзовую медаль.
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