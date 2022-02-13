Казахстанская биатлонистка выступила в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка стартовала с 52-й позиции. На четырех огневых рубежах она допустила четыре промаха, финишировав в итоге на 52-м месте.

Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место осталось за шведкой Эльвирой Эберг. Тириль Экхофф (Норвегия) завоевала бронзовую медаль.