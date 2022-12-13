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Казахстанская биатлонистка стала пятой на IBU Junior Cup в Италии

13 Декабря 2022, 20:32
Казахстанская биатлонистка стала пятой на IBU Junior Cup в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по биатлону Арина Крюкова вошла в пятерку сильнейших на IBU Junior Cup в Вал Мартелло (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Она показала пятый результат в спринте.

Всего в нем приняло участие 113 спортсменок со всего мира. Также в старте участвовали Ксения Долгополова и Мария Польдяева, которые заняли 39 и 49 места соответственно.

Фото: olympic.kz


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