Казахстанская биатлонистка стала пятой на IBU Junior Cup в Италии

13 Декабря 2022, 20:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по биатлону Арина Крюкова вошла в пятерку сильнейших на IBU Junior Cup в Вал Мартелло (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Она показала пятый результат в спринте.

Всего в нем приняло участие 113 спортсменок со всего мира. Также в старте участвовали Ксения Долгополова и Мария Польдяева, которые заняли 39 и 49 места соответственно.

Фото: olympic.kz