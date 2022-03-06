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    20:24, 05 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанская биатлонистка стала 24-й в спринте этапа Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился женский спринт на семь с половиной километров с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу в спринте одержала немка Денизе Херрман. Второй результат — у норвежки Тириль Экхофф. Шведка Стина Нильссон замкнула тройку лидеров.

    Казахстанка Галина Вишневская финишировала 24-й. Дарья Климина стала 68-й, Людмила Ахатова — 79-й.
    Биатлон. Кубок мира. Контиолахти (Финляндия)
    Женщины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа
    1. Денизе Херрман (Германия) — 20:08.6 (0+1)
    2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +5.0 (0+1)
    3. Стина Нильссон (Швеция) — +5.2 (0+1)
    24. Галина Вишневская (Казахстан) — +1:11.8 (0+0)
    68. Дарья Климина (Казахстан) — +3:00.8 (2+1)
    79. Людмила Ахатова (Казахстан) — +3:39.6 (1+2)


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