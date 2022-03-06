20:24, 05 Март 2022 | GMT +6
Казахстанская биатлонистка стала 24-й в спринте этапа Кубка мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился женский спринт на семь с половиной километров с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу в спринте одержала немка Денизе Херрман. Второй результат — у норвежки Тириль Экхофф. Шведка Стина Нильссон замкнула тройку лидеров.
Казахстанка Галина Вишневская финишировала 24-й. Дарья Климина стала 68-й, Людмила Ахатова — 79-й.
Биатлон. Кубок мира. Контиолахти (Финляндия)
Женщины. Спринт. 7.5 километров. Два огневых рубежа
1. Денизе Херрман (Германия) — 20:08.6 (0+1)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +5.0 (0+1)
3. Стина Нильссон (Швеция) — +5.2 (0+1)
24. Галина Вишневская (Казахстан) — +1:11.8 (0+0)
68. Дарья Климина (Казахстан) — +3:00.8 (2+1)
79. Людмила Ахатова (Казахстан) — +3:39.6 (1+2)