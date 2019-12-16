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Казахстанская биатлонистка Дарья Буйчик стала третьей в Sport Camp в Словении
16 Декабря 2019 17:10
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ПОКЛЮКА. КАЗИНФОРМ - В Поклюке (Словения) прошел Sport Camp под эгидой Международного Союза биатлонистов IBU. От Казахстана в мероприятии приняли участие Самсон Михайлов, Дарья Буйчик и личный тренер Самсона Руслан Шевченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
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По итогам контрольного старта Дарья стала третьей среди девушек, а Самсон вошел в десятку.
Международный Sport Camp организован для того, чтобы спортсмены и тренеры из разных стран обменивались опытом в рамках УТС со здоровой конкурентной средой. Количество участвующих стран – 17. От каждой страны были заявлены по два человека (парень и девушка) плюс тренер.
Ежедневно в рамках Sport Camp проводились по две тренировки. Ребят тренировали наставники из Германии и Словении под присмотром представителя IBU, а тренеры тем временем проходили обучающие семинары. В конце дня проводился совместный семинар для тренеров и спортсменов.
Восьмого декабря состоялся спринт, ребята бежали три круга по 2 км, без штрафных кругов, но с дополнительными секундами (каждый штраф по 18 секунд). Наши ребята бежали не со своим оружием, и поэтому им пришлось подстраиваться под него. И Самсон, и Дарья совершили по два промаха на каждом огневом рубеже, поэтому Дарья среди девушек стала третьей, а Самсон, среди юношей - десятым.
Подобный опыт участия в Sport Camp дает возможность ребятам попробовать себя с лучшими спортсменами из других стран, что станет отличным толчком к развитию уверенности в себе на международных стартах.
Ключевые слова: Спорт,
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