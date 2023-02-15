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Казахстанская авиакомпания сообщила об отмене рейса из-за забастовки немецких профсоюзов

15 Февраля 2023, 19:17
Казахстанская авиакомпания сообщила об отмене рейса из-за забастовки немецких профсоюзов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания AirAstana проинформировала об отмене рейса Астана-Франкфурт-Астана в связи с забастовкой профсоюзов в Германии, передает МИА «Казинформ».

«В связи с забастовкой немецких профсоюзов в аэропортах Германии, рейс КС921/КС 922 Астана-Франкфурт-Астана 17 февраля 2023 года отменяется. Пассажирам отмененных рейсов предоставляется полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 10 марта 2023 года включительно.

Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов не по вине авиаперевозчика.

По вопросам возврата и перебронирования просим обращаться в Центр помощи по ссылке.

Просим проверять статус рейса на сайте авиакомпании», - говорится в публикации пресс-службы авиакомпании в Telegram-канале.


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