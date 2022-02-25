Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанская авиакомпания планирует вывезти казахстанцев из Украины
25 Февраля 2022 11:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау. Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпани.
Новости по темеРабота на ощупь: что производит в Караганде общество слепых Европа принимает украинских беженцев Доллар вырос еще на шесть тенге
Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным посольством РК в Украине.
Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в Почетном консульстве РК во Львове по улице Замкнена 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Тел.:. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.
За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Правительством совместно с Национальным банком разработан антикризисный план действий
- Работа на ощупь: что производит в Караганде общество слепых
- КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге
- Доллар вырос еще на шесть тенге
- Европа принимает украинских беженцев
- Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047