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Казахстанская авиакомпания планирует вывезти казахстанцев из Украины

25 Февраля 2022 11:37
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Казахстанская авиакомпания планирует вывезти казахстанцев из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау. Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпани.

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Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным посольством РК в Украине.

Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в Почетном консульстве РК во Львове по улице Замкнена 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Тел.:. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.


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#Украина   #Общество   #Авиация  
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