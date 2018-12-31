«Казахстаномания» в канадской Виктории - неожиданность МЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею, который пока не лучшим образом складывается для сборной Казахстана, сообщает Sports.kz.

На данный момент положение команд в группе В таково: Швеция - 8 очков (3 матча), США - 7 (3), Финляндия - 6 (3), Казахстан - 0 (2), Словакия - 0 (3).

В группе сборной Казахстана осталось провести два матча, и следующий для нее станет ключевым - против Словакии.

Если казахстанские хоккеисты проиграют словакам в основное время, то даже в случае победы над шведами в последнем матче, займут последнее, пятое место в группе (при равенстве очков в противостоянии со Словакией преимущество будет на стороне победителя в очной встрече).

При таком раскладе Казахстан займет пятое место в группе и поборется за право остаться в ТОП-дивизионе с командой, занявшей пятое место в группе А (на данный момент это Дания - она также пока очков не имеет).

Матч Казахстан - Словакия состоится 31 декабря и начнется в 09.30 по астанинскому времени.

Между тем. канадское СМИ выпустило сюжет о «казахстаномании» в Виктории, где проходит молодежный чемпионат мира. Местные болельщики раскупили все майки сборной Казахстана, а трибуны хором поют песню «Sweet Caroline» во время каждого гола казахстанских хоккеистов, передает Shaiba.kz.