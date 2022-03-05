Казахстаном достигнуты определенные успехи в продвижении женщин – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстаном достигнуты определенные успехи в продвижении женщин во всех сферах деятельности. Об этом заявила первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева на круглом столе в МИД РК на тему: «Женщины, мир и безопасность», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с вами собрались здесь и обсуждаем вопросы мира и безопасности. Сегодня всесторонний и серьезный диалог по этой теме как никогда необходим. Современная обстановка в мире характеризуется нарастающей конфронтацией и нестабильностью. Негативные последствия противостояний и дезинтеграция подвергают опасности целые регионы и пораждает дестабилизацию и глобальную угрозу», - сказала Аида Балаева.

Спикер подчеркнула, что особое значение в этом контексте приобретает принятая в 2010 году резолюция Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность».

«Данная резолюция, а также восемь последующих способствовали признанию гендерных измерений войны и мира и важной роли женщин в предотвращении и разрешении конфликтов. С ней также утверждается право женщин на большое участие в мирных переговорных процессах, миростроительстве, гуманитарном реагировании и постконфликтном восстановлении. Всем известно, что нельзя добиться устойчивого мира без безопасности и равенства женщин. Казахстаном достигнуты определенные успехи на уровне принятия эффективных, институциональных мер для продвижения женщин во всех сферах деятельности государства и защиты женщин и девочек от насилия», - добавила Аида Балаева.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК отметила, что Указом Президента РК утверждена Концепция семейной и гендерной политики Казахстана до 2030 года, в которой охвачены все вопросы и которая постоянно усовершенствуется и актуализируется.

В мероприятии приняли участие руководители госорганов, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, представители иностранных диппредставительств и другие.