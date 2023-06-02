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    21:04, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанку с партией наркотиков задержали на границе с Кыргызстаном

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    Фото: t.me/knbgov_kz
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жительницу Казахстана задержали на границе с Кыргызстаном с партией наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

    31 мая Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области совместно с органами полиции задержана гражданка Казахстана, следовавшая из Кыргызстана в Казахстан. Во время личного досмотра у нее обнаружено наркотическое средство «героин» общим весом около 700 грамм.

    «Подозреваемая женщина вместе с изъятым веществом передана в Департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении КНБ.
    Теги:
    КНБ Жамбылская область Граница
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