Казахстанку с партией наркотиков задержали на границе с Кыргызстаном

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жительницу Казахстана задержали на границе с Кыргызстаном с партией наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

31 мая Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области совместно с органами полиции задержана гражданка Казахстана, следовавшая из Кыргызстана в Казахстан. Во время личного досмотра у нее обнаружено наркотическое средство «героин» общим весом около 700 грамм.

«Подозреваемая женщина вместе с изъятым веществом передана в Департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении КНБ.