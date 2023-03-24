Казахстанку признали невиновной в громком преступлении во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гражданку Казахстана, приговоренную к 20 годам лишения свободы во Франции, признали невиновной. Борьба за Софию Боднарчук продолжалась несколько лет, и огромную роль в ней сыграли дипломаты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сегодня уроженка Карагандинской области, впервые за долгое время, может строить планы на будущее. Позади – вечер, когда супруг на глазах Софии и их двухлетней дочери застрелил собственных родителей. После были длительные судебные процессы, в которых против казахстанки выступали шесть адвокатов, представлявших семью ее мужа. Софию поддержали соотечественники, а потом к делу подключилась звезда французских судов – самый известный уголовный защитник страны – Эдуард Марсиаль.

«Я оказалась абсолютно одна, не говоря по-французски, не зная никаких законов, посольство очень сильно меня поддерживало. Хочу поблагодарить бывшего посла Жана Галиева и юридического советника Рустема Умурзакова. На протяжении всех этих долгих лет они меня поддерживали, помогали, присутствовали на судах и также поддерживали моих родителей в Казахстане», - сказала София Боднарчук

Само преступление произошло в 2016 году. Двойное убийство семейной пары потрясло Францию. Убийцей оказался их сын Кевин. София провела во французской тюрьме почти 5,5 лет, сначала в ожидании суда, а затем в статусе сообщницы мужа. Она надеялась на объективность французского правосудия, но в процессе ее особо никто не слушал, хотя единственным доказательством вины были только обвинения мужа.

Адвокат Марсиаль считает, что главная причина несправедливого приговора – это равнодушие окружающих.

«Ее всегда считали, не сомневаясь, сообщницей в убийстве. Ее собственные показания не имели никакого веса, потому что благодаря некоторым лицам, в суде Софию выставили легкомысленной иностранкой, приехавшей обобрать богатого француза. И вскоре ее приговорили к 20 годам тюрьмы, я не ожидал, это был сюрприз, я не понимал, где и что сделал не так», - сказал адвокат Эдуард Марсиаль.

Но в итоге дело Софии Боднарчук завершилось в ее пользу. Французское государство должно будет возместить нанесенный несправедливым приговором ущерб. Впереди еще одна битва – доказавшей свою невиновность теперь предстоит отстоять права на ребенка.