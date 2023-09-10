Казахстанку подозревают в убийстве турецкого гражданина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК сообщили о задержании гражданки РК в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 августа т.г. в г. Бурса была задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По информации ведомства, казахстанка находилась в Турции с 2018 года.

«Погибший являлся ее сожителем. В ходе очередной бытовой ссоры девушка нанесла ножевые удары, от которых он скончался», - добавили в МИД.