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    13:13, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанку подозревают в убийстве турецкого гражданина

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК сообщили о задержании гражданки РК в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 августа т.г. в г. Бурса была задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    По информации ведомства, казахстанка находилась в Турции с 2018 года.

    «Погибший являлся ее сожителем. В ходе очередной бытовой ссоры девушка нанесла ножевые удары, от которых он скончался», - добавили в МИД.


    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Турция Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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