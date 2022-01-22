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Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе
22 Января 2022 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Анталье (Турция) в эти дни проходит открытый чемпионат по спортивной ходьбе. В турнире принимают участие и казахстанские атлеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан на турнире представляли две спортсменки: Галина Якушева и Кристина Морозова. По итогам соревнований золотую медаль турнира завоевала Якушева. Спортсменка показала результат 1:35.37. Кристина Морозова удостоилась бронзовой награды турнира, показав результат 1:36.5.
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