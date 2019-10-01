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Казахстанки завоевали медали ЧА среди возрастных групп в прыжках в воду
1 Октября 2019 14:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках чемпионата Азии среди возрастных групп по водным видам спорта стартовали соревнования в прыжках в воду. Казахстанские спортсменки завоевали три медали по итогам двух соревновательных дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В первый день соревнований «серебром» отметилась Елизавета Борова. Девушка стала второй на трамплине 1 метр.
Во второй соревновательный день актив команды Казахстана пополнился еще двумя медалями: Юлия Журавлева завоевала «серебро», а Елизавета Борова завоевала «бронзу» (снаряд три метра).
Ключевые слова: Спорт,
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