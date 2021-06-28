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    15:43, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанки завоевали две медали на международном турнире по женской борьбе

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Турции завершился международный турнир по женской борьбе «Яшар Догу». В заключительный день соревнований две представительницы команды Казахстана стали обладательницами медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Серебряную награду турнира завоевала Аяулым Касымова, выступающая в весовой категории до 62 кг. «Бронзу» соревнований в весовой категории до 68 кг в актив команды Казахстана принесла Жамила Бакбергенова.

    В командном зачете Казахстан вошел в тройку лидеров. Первое место досталось команде Болгарии. На второй строчке расположилась команда Турции.



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