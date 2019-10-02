Казахстанки завоевали 10 медалей на ЧА по водным видам спорта

БАНГАЛОР. КАЗИНФОРМ - В индийском Бангалоре продолжаются соревнования по артистическому плаванию в рамках xемпионата Азии среди возрастных групп по водным видам спорта. В третий соревновательный день казахстанские спортсменки завоевали десять медалей континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Третий соревновательный день принес в актив Казахстана десять медалей: шесть золотых, три серебряных и одну бронзовые медали.

В произвольном соло в возрастной категории 12 лет и моложе золотую медаль завоевала Полина Мерзлякова, Варвара Снегирева завоевала «серебро».

В возрастной категории 13-15 лет «золото» завоевала Арина Мясникова. Жания Жиенгазы завоевала «бронзу». В «произвольном дуэте» не было равных Анне Павлецовой и Юлии Рогалевой. Арина Мясникова и Ясмин Туякова стали вторыми. В произвольном дуэте в возрастной категории до 12 лет и моложе Полина Мерзлякова и Варвара Снегирева взяли «золото», а Анастасия Воронкова и Екатерина Усина заняли вторую строчку соревнований.

В микс дуэте произвольном в возрастной категории до 12 лет и моложе Айганым Саим и Алдияр Рамазанов взяли золотые медали континентального первенства. В этой же программе, в возрастной категории 13 - 15 лет, Эдуард Ким и Жаклин Якимова стали обладателями золотых медалей турнира.