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Казахстанки выступили в спринте в рамках этапа Кубка мира по биатлону
15 Января 2021 10:00
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ОБЕРХОФ. КАЗИНФОРМ - В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону завершился женский спринт на 7,5 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Казахстан на соревнованиях представили Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева и Людмила Ахатова. Лучший результат показала Бельченко, которая пришла к финишу 82-ой. Кондратьева показала 86-ой, а Ахатова завершила гонку на 87-ом месте.
Первое место заняла Тириль Экхофф (Норвегия), второе место осталось за Доротеей Вирер (Италия). Замкнула тройку лидеров Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
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