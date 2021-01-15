Казахстанки выступили в спринте в рамках этапа Кубка мира по биатлону

ОБЕРХОФ. КАЗИНФОРМ - В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону завершился женский спринт на 7,5 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстан на соревнованиях представили Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева и Людмила Ахатова. Лучший результат показала Бельченко, которая пришла к финишу 82-ой. Кондратьева показала 86-ой, а Ахатова завершила гонку на 87-ом месте.

Первое место заняла Тириль Экхофф (Норвегия), второе место осталось за Доротеей Вирер (Италия). Замкнула тройку лидеров Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

