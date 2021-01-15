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Казахстанки выступили в спринте в рамках этапа Кубка мира по биатлону

15 Января 2021 10:00
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Казахстанки выступили в спринте в рамках этапа Кубка мира по биатлону

ОБЕРХОФ. КАЗИНФОРМ - В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону завершился женский спринт на 7,5 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Казахстан на соревнованиях представили Елизавета Бельченко, Анастасия Кондратьева и Людмила Ахатова. Лучший результат показала Бельченко, которая пришла к финишу 82-ой. Кондратьева показала 86-ой, а Ахатова завершила гонку на 87-ом месте.
Первое место заняла Тириль Экхофф (Норвегия), второе место осталось за Доротеей Вирер (Италия). Замкнула тройку лидеров Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

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