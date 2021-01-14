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Казахстанки вышли в финал Кубка наций по боксу в Сербии

14 Января 2021 21:41
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Казахстанки вышли в финал Кубка наций по боксу в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первых полуфинальных поединков международного турнира Кубок наций, проходящего в Сербии, три представительницы команды Казахстана вышли в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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В весовой категории до 60 килограммов Римма Волосенко одержала верх над спортсменкой из Турции. В весе свыше 81 килограмма Ляззат Кунгейбаева была сильнее соперницы из Чехии.

Также по итогам жеребьевки в финал автоматически вышла Гульсая Ержан (до 81 килограмма).

В нелегком бою в весе до 69 килограммов против действующей чемпионки мира из Турции Бусеназ Сурменели уступила Валентина Хальзова. Тем самым казахстанка стала бронзовым призером.

Добавим, что также за выход в финал будут боротьс я Арайлым Марат, Дина Жоламан и Владислава Кухта.





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#Спорт  
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