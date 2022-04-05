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Казахстанки вышли в 1/4 финала квалификации теннисного юниорского ЧМ

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Апреля 2022, 20:21
Казахстанки вышли в 1/4 финала квалификации теннисного юниорского ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели завершился второй игровой день отбора юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas. Наши девочки разгромили сборную Вьетнама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Асылжан Арыстанбекова вышла на матч против Нго Хонг. В девятом гейме первого сета казахстанка со второй попытки реализовала брейк, а на своей подаче забрала партию - 6:4. После проигранного сета вьетнамка «сломалась», Асылжан позволила сопернице взять лишь один гейм во второй партии и довела игру до победы - 6:4, 6:1.

Во втором матче Айя Нупбай в двух сетах разгромила Хунх Нгок - 6:0, 6:3.

В третьей ничего не решающей парной игре Асылжан Арыстанбекова в дуэте с Кариной Джумаджановой за 1 час и 45 минут вырвали победу на супер тай-брейке у Нго Хонг/Хунх Нгок - 6:4, 4:6, 10:5.

Завтра казахстанкам предстоит сыграть против сборной Сингапура. По сути это игра для нашей команды ничего не значит, так как уже обеспечено место в четвертьфинале квалификации чемпионата мира.

Жеребьевка стадии 1/4 пройдёт 6 апреля вечером. В целом в мировую группу в финальный этап пробьются только три команды.


Фото:ktf.kz


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