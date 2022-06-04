4 Июня 2022 12:29

Казахстанки выиграли «золото» отборочного турнира по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана выиграла Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале казахстанки Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт и Алиса Цвигун обыграли спортсменок из Узбекистана. На третьем месте расположилась сборная Ирана.

Среди юношей чемпионами стали мастера малой ракетки из Ирана. Наша команда (Алан Курмангалиев, Искандер Харки, Санжар Жубанов, Сагантай Курмамбаев) уступила соперникам в финале и расположилась на втором месте. «Бронза» - у команды Узбекистана.

Обе наши сборные выиграли путевки на юношеский чемпионат Азии, который состоится осенью в Лаосе.