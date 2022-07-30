30 Июля 2022 23:20

Казахстанки выиграли турнир ITF в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай стали чемпионками турнира серии ITF третьей категории среди игроков до 18 лет в парном разряде, который завершился в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале Айя и Асылжан обыграли первых ракеток соревнования - Владиславу Андреевскую (Кыргызстан) и Владу Минчеву (Россия) со счётом 1:6, 6:4, 10:5.

Казахстанки завоевали свой четвертый совместный титул в парном разряде юниорского ITF в нынешнем сезоне и шестой в карьере.

В финале одиночного разряда этого же соревнования Асылжан в матче против россиянки Влады Минчевой после первого сета получила небольшую травму и совместно с тренером приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы и сосредоточиться на решающей игре парного разряда.

Среди юношей ещё один казахстанец Ерасыл Ердилда также стал победителем парного разряда. В финале Ерасыл в дуэте с россиянином Артемом Алексейчуком в трех сетах обыграл первых сеянных турнира - Ву Хюк Чанга (Южная Корея)/Юван Нандала (Индия) - 4:6, 6:4, 10:6.