РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:10, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанки выиграли два «золота» на Чемпионате Азии по женской борьбе

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Две золотые медали и одну бронзовую выиграли казахстанки на Чемпионате Азии по женской борьбе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, в финале Чемпионате Азии по женской борьбе в категории до 50 килограммов победительницей стала казахстанка Валентина Исламова-Брик, сообщает Olympic.kz.

    Спортсменка прошла весь турнирный путь без особых проблем. В главной схватке против Жасмин Иммаевой она также не ощутила конкуренции. Валентина сразу заработала два балла, а затем провела контратаку, после которой смогла сделать захват и успешно перекатами довести дело до чистой и досрочной победы.

    Казахстанка Эльмира Сыздыкова также завоевала золотую медаль ЧА по женской борьбе в Алматы. Она поднялась на первую ступень пьедестала в категории до 76 килограммов. В финале спортсменка встретилась с представительницей Кыргызстана Айпери Медет Кызы.

    Соперница сделала захват ноги, после чего попыталась совершить бросок. Однако Сыздыкова смогла повернуть ситуацию в свою сторону. Эльмира провела контрприем, после чего принялась удерживать - досрочная победа.

    Казахстанка Айша Уалишан завоевала бронзовую медаль Чемпионата Азии по женской борьбе в Алматы, сообщает Olympic.kz. Это стало возможным после третьего раунда в категории до 55 килограммов. В нем она встретилась с Мадиной Усмонжовой, которой уступила. Однако в первом раунде она одержала победу. И набранных очков хватило, чтобы подняться на третью ступень.


    Теги:
    Спорт Алматы
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!