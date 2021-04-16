Казахстанки выиграли два «золота» на Чемпионате Азии по женской борьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Две золотые медали и одну бронзовую выиграли казахстанки на Чемпионате Азии по женской борьбе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, в финале Чемпионате Азии по женской борьбе в категории до 50 килограммов победительницей стала казахстанка Валентина Исламова-Брик, сообщает Olympic.kz.

Спортсменка прошла весь турнирный путь без особых проблем. В главной схватке против Жасмин Иммаевой она также не ощутила конкуренции. Валентина сразу заработала два балла, а затем провела контратаку, после которой смогла сделать захват и успешно перекатами довести дело до чистой и досрочной победы.

Казахстанка Эльмира Сыздыкова также завоевала золотую медаль ЧА по женской борьбе в Алматы. Она поднялась на первую ступень пьедестала в категории до 76 килограммов. В финале спортсменка встретилась с представительницей Кыргызстана Айпери Медет Кызы.

Соперница сделала захват ноги, после чего попыталась совершить бросок. Однако Сыздыкова смогла повернуть ситуацию в свою сторону. Эльмира провела контрприем, после чего принялась удерживать - досрочная победа.

Казахстанка Айша Уалишан завоевала бронзовую медаль Чемпионата Азии по женской борьбе в Алматы, сообщает Olympic.kz. Это стало возможным после третьего раунда в категории до 55 килограммов. В нем она встретилась с Мадиной Усмонжовой, которой уступила. Однако в первом раунде она одержала победу. И набранных очков хватило, чтобы подняться на третью ступень.