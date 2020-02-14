Казахстанки узнали соперников по квалификации на ЧЕ-2021 по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй розыгрыш чемпионата Европы по футзалу среди женщин начался с жеребьевки предварительного и основного раундов. Участие в ней приняли 24 сборные, включая дебютанток из Гибралтара и Боснии и Герцеговины. Сборная Казахстана стартует в турнире с предварительного раунда, игры которого пройдут в период с 5 по 10 мая 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По итогам жеребьевки наша команда попала в группу C. Соперниками казахстанок будут команды Бельгии и Гибралтара (хозяева). Победители групп предварительного раунда присоединятся к 13 командам, получившим прямые путевки в основной раунд.
Определились все группы и основного раунда чемпионата Европы. Так, победитель группы С составит компанию сборным Украины, Финляндии и Чехии. Матчи основного раунда состоятся с 1 по 6 сентября 2020 года.
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