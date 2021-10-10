Казахстанки уступили во втором матче предолимпийского турнира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по хоккею проиграла во втором матче предолимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсменки встретились на льду со сборной Испании. Итоговый счет противостояния составил 2:3.

Казахстан - Испания. 2:3 Б (0:0, 1:2. 1:0)

1:0 - 26:35 - Риу (Конышева)

1:1 - 26:49 - Муньес (Фернандез, Ромаратеги)

1:2 - 37:14 - Альварес (Муньес) ГБ

2:2 - 51:27 - Маклин (Саяхаткызы)

2:3 - Скилипоти ПБ

Вратари: Щеколова - Гонсало

В первом матче Казахстан обыграл Тайбэй.

Отметим, что на кону турнира стоит путевка в финальный раунд олимпийской квалификации. В следующем матче наши спортсменки встретятся с Италией. Казахстанкам нужна только победа.