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    16:52, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанки уступили во втором матче предолимпийского турнира по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по хоккею проиграла во втором матче предолимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Наши спортсменки встретились на льду со сборной Испании. Итоговый счет противостояния составил 2:3.

    Казахстан - Испания. 2:3 Б (0:0, 1:2. 1:0)

    1:0 - 26:35 - Риу (Конышева)

    1:1 - 26:49 - Муньес (Фернандез, Ромаратеги)

    1:2 - 37:14 - Альварес (Муньес) ГБ

    2:2 - 51:27 - Маклин (Саяхаткызы)

    2:3 - Скилипоти ПБ

    Вратари: Щеколова - Гонсало

    В первом матче Казахстан обыграл Тайбэй.

    Отметим, что на кону турнира стоит путевка в финальный раунд олимпийской квалификации. В следующем матче наши спортсменки встретятся с Италией. Казахстанкам нужна только победа.


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