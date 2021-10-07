Казахстанки уступили в утешительном раунде ЧМ по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло в рамках чемпионата мира по женской борьбе состоялся утешительный раунд в двух весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В схватках приняли участие представительницы Казахстана. Нилуфар Раимова выступила в весе до 57 килограммов, а Диана Каюмова - в категории до 59 килограммов.

Обеим спортсменкам не удалось добиться победы. Нилуфар досрочно уступила Даваачимер Ерхенбаяр из Монголии - 0:10.

Каюмова проиграла Шовдор Баатаржав (Монголия) со счетом 0:6.

Таким образом, спортсменки лишились шанса сразиться за бронзовую медаль ЧМ.