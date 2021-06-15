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    05:55, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанки уступили в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Афинах (Греция) стартовал суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. Команда Казахстана провела первый матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В стартовой игре наши спортсменки встретились с Испанией. Матч завершился победой соперниц со счетом 11:20.

    Отметим, что казахстанские ватерполистки попали в группу B вместе с командами Испании, США и Греции.

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