05:55, 15 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстанки уступили в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Афинах (Греция) стартовал суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. Команда Казахстана провела первый матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В стартовой игре наши спортсменки встретились с Испанией. Матч завершился победой соперниц со счетом 11:20.
Отметим, что казахстанские ватерполистки попали в группу B вместе с командами Испании, США и Греции.