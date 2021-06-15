Казахстанки уступили в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Афинах (Греция) стартовал суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. Команда Казахстана провела первый матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В стартовой игре наши спортсменки встретились с Испанией. Матч завершился победой соперниц со счетом 11:20.

Отметим, что казахстанские ватерполистки попали в группу B вместе с командами Испании, США и Греции.