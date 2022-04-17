Казахстанки уступили сборной Германии на турнире Билли Джин Кинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки сыграли в парном разряде на турнире Кубок Билли Джин Кинг в Нур-Султане против сборной Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жибек Куламбаева и Анна Данилина сыграли с немецким дуэтом Анна-Лена Фридзам — Юле Нимайер в заключительном матче квалификации турнира. Казахстанки в упорном матче уступили в трех сетах со счетом 2:6, 6:3 и 6:10. Встреча продлилась один час и 25 минут.

По ходу игры казахстанский дуэт исполнил одну подачу навылет и совершил две двойные ошибки.

Стоит напомнить, что для 22-летней Жибек Куламбаевой этот матч стал дебютным в составе национальной сборной.

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в драматичном матче одолела экс-первую ракетку мира, чемпионку трех турниров Большого Шлема Анжелик Кербер в рамках противостояния между сборными Казахстана и Германии на Кубке Билли Джин Кинг.



