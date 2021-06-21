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    15:31, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанки уступили на турнире по стрельбе из лука в Париже

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Париж (Франция) в эти дни принимает отборочный турнир к Олимпийским играм по стрельбе из лука. Женская команда Казахстана завершила выступление в командном зачете соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В поединке против соперниц из команды Колумбии, трио из Казахстана в составе из Анастасии Банновой, Фариды Тукебаевой и Алины Ильясовой уступило со счетом 2:6.

    Три лицензии в командных соревнованиях по итогам турнира завоевали команды Мексики, Италии и США.

    Добавим, сегодня, 21 июня, лучницы поборются за лицензии в личном зачете.

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