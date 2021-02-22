Казахстанки ухудшили свое положение в рейтинге WTA по итогам Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга спортсменок по итогам Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте осталась австралийка Эшли Барти, вторую строчку заняла победительница Australian Open, японская теннисистка Наоми Осака, сместившая на третью позицию Симону Халеп из Румынии.

Представительницы Казахстана в ТОП-100 не сумели улучшить свое положение: Елена Рыбакина потеряла две строчки, став 23-й, Юлия Путинцева осталась 28-й, Зарина Дияс опустилась с 83-го на 84-е место.

Напомним, что Рыбакина завершила выступление в одиночном разряде австралийского «мэйджора» во втором круге, а Путинцева и Дияс выбыли в третьем раунде.

В парном разряде ТОП-3 тоже претерпела изменения: первой ракеткой мира стала белорусская спортсменка Арина Соболенко, на второе место поднялась Элизе Мертенс из Бельгии, а замкнула тройку представительница Тайваня Се Су-Вей.

Сильнейшая из казахстанских «парниц» Галина Воскобоева потеряла три позиции и теперь занимает 75-е место, Анна Данилина — 145-я (-5), Путинцева — 194-я (-6).