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    08:21, 11 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанки триумфально выступили на турнире по боксу «Золотой пояс» в Марокко

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    МАРРАКЕШ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по боксу выиграла десять медалей на турнире «Золотой пояс» в Марракеше (Марокко), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпионками в своих весовых категориях стали Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (75 кг). Серебряные медали завоевали Аида Абикеева (63 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Бронзовыми призерками турнира стали Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг) и Фариза Шолтай (81 кг).

    Всего на турнире в Марракеше женскую сборную Казахстана представляли двенадцать спортсменок. Без медалей выступление на «Золотом поясе» закончили Жазира Уракбаева (52 кг) и Владислава Кухта (60 кг).


    Фото с сайта Sports.kz

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