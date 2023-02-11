Казахстанки триумфально выступили на турнире по боксу «Золотой пояс» в Марокко

МАРРАКЕШ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по боксу выиграла десять медалей на турнире «Золотой пояс» в Марракеше (Марокко), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионками в своих весовых категориях стали Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (75 кг). Серебряные медали завоевали Аида Абикеева (63 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Бронзовыми призерками турнира стали Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг) и Фариза Шолтай (81 кг).

Всего на турнире в Марракеше женскую сборную Казахстана представляли двенадцать спортсменок. Без медалей выступление на «Золотом поясе» закончили Жазира Уракбаева (52 кг) и Владислава Кухта (60 кг).

Фото с сайта Sports.kz