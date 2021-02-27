Казахстанки стали третьими на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

КАИР. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены-стрелки завоевали бронзовую медаль в командном зачете на лицензионном этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Каире, передает МИА «Казинформ».

«Женская сборная команда Республики Казахстан по стендовой стрельбе показала отличную подготовку! Асем Орынбай, Ольга Панарина и Рината Насырова завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Египте. Спортсменки показали отличный результат в командном зачёте упражнения «skeet» с общим результатом 476 очков», - говорится в сообщении Казахстанской федерации спортивной стрельбы, опубликованном в Instagram .

Лицензионный этап Кубка мира по стендовой стрельбе проходит в Каире. Он стартовал 25 февраля и завершится 5 марта.



