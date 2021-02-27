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    17:31, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанки стали третьими на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

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    КАИР. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены-стрелки завоевали бронзовую медаль в командном зачете на лицензионном этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Каире, передает МИА «Казинформ».

    «Женская сборная команда Республики Казахстан по стендовой стрельбе показала отличную подготовку! Асем Орынбай, Ольга Панарина и Рината Насырова завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Египте. Спортсменки показали отличный результат в командном зачёте упражнения «skeet» с общим результатом 476 очков», - говорится в сообщении Казахстанской федерации спортивной стрельбы, опубликованном в Instagram .

    Лицензионный этап Кубка мира по стендовой стрельбе проходит в Каире. Он стартовал 25 февраля и завершится 5 марта.



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