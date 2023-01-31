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Казахстанки стали победительницами международных соревнований по маунтинбайку

31 Января 2023, 01:24
Казахстанки стали победительницами международных соревнований по маунтинбайку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские маунтинбайкеры стали обладателями четырех медалей в двух международных гонках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

«28 января Алина Саркулова одержала победу в гонке T.C.Genclik, а Татьяна Генелева заняла третье место. 29 января Алина Саркулова выиграла турецкую гонку Kizilalan MTB Cup Alanya. Татьяна Генелева в этом же старте заняла второе место», - говорится в сообщении Федерации.

В ноябре прошлого года сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала семь медалей на чемпионате Азии. Тогда Алина Саркулова заняла третье место в кросс-кантри олимпике.

Фото: Федерация велоспорта Казахстана


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