Казахстанки стали победительницами международных соревнований по маунтинбайку
31 Января 2023, 01:24
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские маунтинбайкеры стали обладателями четырех медалей в двух международных гонках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.
«28 января Алина Саркулова одержала победу в гонке T.C.Genclik, а Татьяна Генелева заняла третье место. 29 января Алина Саркулова выиграла турецкую гонку Kizilalan MTB Cup Alanya. Татьяна Генелева в этом же старте заняла второе место», - говорится в сообщении Федерации.
В ноябре прошлого года сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала семь медалей на чемпионате Азии. Тогда Алина Саркулова заняла третье место в кросс-кантри олимпике.
Фото: Федерация велоспорта Казахстана
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