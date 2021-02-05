Казахстанки стали чаще совершать коррупционные преступления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего за 12 месяцев 2020 года в производство Антикоррупционной службы поступило 264 дел по отношению 336 женщин. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2016 года реализуется концепция «Семейной и гендерной политики в РК» до 2030 года. По данным Всемирного экономического форума, казахстанские женщины достигли гендернего партитета в отношении уровня образования и доступу к медицине.

«В республике активно и планомерно реализуется политика гендерного равенства с учетом национальных интересов, общественной готовности и принципов справедливости», - отметил Данияр Бигайдаров.

По его словам, Агентством проведен краткий анализ по коррупционным преступлениям, совершаемыми лицами женского пола. В прошлом году увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных женщинам в сравнении с 2019 годом.

«Всего за 12 месяцев 2020 года в производстве Антикоррупционной службы

264 дел по отношению 336 женщин. В 2019 году находилось 259 дел в отношении 228 женщин. Тем самым, в 2020 году 26,5% лиц – женского пола, 73,5 % - мужского пола. Тогда как в 2019 году 25 % женского и 75 % мужского пола. Из общего числа привлеченных женщин, в отношении 202 досудебные расследования проводились по коррупционному уголовному правонарушению. А в отношении 134 – по не коррупционным преступлениям. Уголовные дела по 228 женщинам в 2020 году направлены в суд. По коррупционным преступлениям осуждена 141 женщина. Из них к лишению свободы приговорены 47, ограничениу свободы - 30, штрафу – 64», - заключил Данияр Бигайдаров.