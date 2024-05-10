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    09:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанки сразятся за олимпийские квоты по борьбе в Стамбуле

    борьба
    Фото: Olympic.kz

    10 мая в борьбу за олимпийские квоты на мировом отборе по борьбе в Стамбуле (Турция) вступают женщины. Представляем вашему вниманию имена первых соперниц казахстанок, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Olympic.kz.

    Казахстанской команде предстоит сразиться за шесть квот, так как на данный момент у нашей команды нет ни одной путевки.

    Соперницы казахстанок:

    • до 50 кг: Лаура Ганикызы в первой схватке встретится с Тхи Нгуен из Вьетнама;
    • до 53 кг: Марина Седнева начнет отбор со встречи с Зельциин Эрнандес Геррой (Мексика);
    • до 57 кг: Лаура Алмаганбетова на старте поборется с Енгджин Квон (Южная Корея);
    • до 62 кг: Ирина Кузнецова стартует на турнире со второго круга;
    • до 68 кг: Елена Шалыгина также пропускает первый круг;
    • до 76 кг: Эльмира Сыздыкова стартовую схватку проведет против Эпп Мяэ (Эстония).
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Турция Олимпиада Женщины Борьба
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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