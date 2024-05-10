09:00, 10 Май 2024 | GMT +6
Казахстанки сразятся за олимпийские квоты по борьбе в Стамбуле
10 мая в борьбу за олимпийские квоты на мировом отборе по борьбе в Стамбуле (Турция) вступают женщины. Представляем вашему вниманию имена первых соперниц казахстанок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанской команде предстоит сразиться за шесть квот, так как на данный момент у нашей команды нет ни одной путевки.
Соперницы казахстанок:
- до 50 кг: Лаура Ганикызы в первой схватке встретится с Тхи Нгуен из Вьетнама;
- до 53 кг: Марина Седнева начнет отбор со встречи с Зельциин Эрнандес Геррой (Мексика);
- до 57 кг: Лаура Алмаганбетова на старте поборется с Енгджин Квон (Южная Корея);
- до 62 кг: Ирина Кузнецова стартует на турнире со второго круга;
- до 68 кг: Елена Шалыгина также пропускает первый круг;
- до 76 кг: Эльмира Сыздыкова стартовую схватку проведет против Эпп Мяэ (Эстония).