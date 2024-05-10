Казахстанки сразятся за олимпийские квоты по борьбе в Стамбуле

10 мая в борьбу за олимпийские квоты на мировом отборе по борьбе в Стамбуле (Турция) вступают женщины. Представляем вашему вниманию имена первых соперниц казахстанок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанской команде предстоит сразиться за шесть квот, так как на данный момент у нашей команды нет ни одной путевки.

Соперницы казахстанок: