Казахстанки разгромили команду Грузии в отборе на Евро по футболу

Женская сборная Казахстана до 19 лет сыграла третий матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2025, который состоится в Польше, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В матче третьего тура группы В5 квалификационного раунда казахстанские футболистки встретились со сверстницами из Грузии. Игра состоялась на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси.

Уже на четвертой минуте полузащитница хозяев поля Наталья Квирквайя открыла счет. Однако на 37-й минуте Валерия Попова сравняла счет, а спустя 16 минут она же оформила дубль. На 64-й минуте Аяжан Кожабекова забила третий мяч своей команды. Затем на 72-й минуте Казына Норбаева сделала счет 4:1. Точку во встрече поставила Адия Аскарова, забив пятый гол казахстанок. Итог — 5:1 в пользу подопечных Орынбасар Дауренбековой.

После трех туров у казахстанокт четыре очка. Сборная РК располагаются на третьей строчке группы В5 вслед за Эстонией и Северной Ирландией, у которых по шесть и четыре балла соответственно.