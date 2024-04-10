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    01:04, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанки разгромили команду Грузии в отборе на Евро по футболу

    футбол
    Фото: КФФ

    Женская сборная Казахстана до 19 лет сыграла третий матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2025, который состоится в Польше, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В матче третьего тура группы В5 квалификационного раунда казахстанские футболистки встретились со сверстницами из Грузии. Игра состоялась на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси.

    Уже на четвертой минуте полузащитница хозяев поля Наталья Квирквайя открыла счет. Однако на 37-й минуте Валерия Попова сравняла счет, а спустя 16 минут она же оформила дубль. На 64-й минуте Аяжан Кожабекова забила третий мяч своей команды. Затем на 72-й минуте Казына Норбаева сделала счет 4:1. Точку во встрече поставила Адия Аскарова, забив пятый гол казахстанок. Итог — 5:1 в пользу подопечных Орынбасар Дауренбековой.

    После трех туров у казахстанокт четыре очка. Сборная РК располагаются на третьей строчке группы В5 вслед за Эстонией и Северной Ирландией, у которых по шесть и четыре балла соответственно.

     

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Грузия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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