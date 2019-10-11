Казахстанки пытались провезти через границу незадекларированные $28 600

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пограничным нарядом отдела пограничного контроля «Нұр жолы» ОПК «Хоргос» с помощью служебной собаки были задержаны две гражданки РК при попытке провоза через границу незадекларированной валюты в размере $28 600 и 133 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Задержанная валюта передана установленным порядком в соответствующие государственные органы.