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Казахстанки пытались провезти через границу незадекларированные $28 600
11 Октября 2019 11:21
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пограничным нарядом отдела пограничного контроля «Нұр жолы» ОПК «Хоргос» с помощью служебной собаки были задержаны две гражданки РК при попытке провоза через границу незадекларированной валюты в размере $28 600 и 133 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
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Задержанная валюта передана установленным порядком в соответствующие государственные органы.
Ключевые слова: Алматинская область, Пограничники,
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