+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанки пытались провезти через границу незадекларированные $28 600

11 Октября 2019 11:21
Поделиться:
Казахстанки пытались провезти через границу незадекларированные $28 600

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пограничным нарядом отдела пограничного контроля «Нұр жолы» ОПК «Хоргос» с помощью служебной собаки были задержаны две гражданки РК при попытке провоза через границу незадекларированной валюты в размере $28 600 и 133 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Новости по теме

На МЦПС «Хоргос» предотвращена контрабанда китайских лекарственных препаратов
Около 4 тысяч дорогих телефонов пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан Кыргызстанца с паспортом россиянина задержали пограничники в аэропорту Алматы

Задержанная валюта передана установленным порядком в соответствующие государственные органы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Пограничники,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив