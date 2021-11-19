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Казахстанки одержали победу на чемпионате Азии по регби
19 Ноября 2021 21:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ продолжается женский чемпионат Азии по регби. Команда Казахстана провела второй матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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На этот раз в роли соперника выступила команда Филиппин. Наши спортсменки смогли одержать уверенную победу - 48:0.
Стоит отметить, что это была вторая игра в рамках группового этапа. Первый матч состоялся против Японии. В этом противостоянии Казахстан уступил - 7:19.
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