Казахстанки одержали победу на чемпионате Азии по регби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ продолжается женский чемпионат Азии по регби. Команда Казахстана провела второй матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На этот раз в роли соперника выступила команда Филиппин. Наши спортсменки смогли одержать уверенную победу - 48:0.

Стоит отметить, что это была вторая игра в рамках группового этапа. Первый матч состоялся против Японии. В этом противостоянии Казахстан уступил - 7:19.