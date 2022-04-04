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Казахстанки одержали первую победу в отборе к юниорскому чемпионату мира по теннису

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 20:29
Казахстанки одержали первую победу в отборе к юниорскому чемпионату мира по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели стартовал групповой этап квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанские теннисистки сыграют в группе D с командами Южной Кореи, Сингапура и Вьетнама. Сегодня сборная Казахстана в стартовом поединке победила соперниц из Южной Кореи.

Первой на корт вышла Асылжан Арыстанбекова. Игра против Ким Ё Юн получилась захватывающей. Стартовая партия осталась за казахстанкой - 6:3, во второй завязалась борьба, за счет одного брейка кореянка выиграла сет со счетом 6:4, а в решающей третьей партии фортуна была на стороне представительницы Южной Кореи - 6:0.

Во втором матче Айя Нупбай в двух сетах уверенно разобралась с Сон Ха Юн - 6:1, 6:2.

Победитель противостояния определился в третьей решающей парной игре. Айя Нупбай в дуэте с Кариной Джумаджановой за час с небольшим взяли верх над Сон Ха Юн/Ким Ё Юн - 6:4, 6:1.

Завтра нашим юниоркам предстоит сыграть против команды Вьетнама, которая победила сборную Сингапура - 2:1.


Фото:ktf.kz


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